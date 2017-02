1) La Tatsunoko n'a pas les droits d'exploitation de Chô Jikû Yôsai Macross en France.

2) Il y a du remontage qui empêcherait la présence du Macross japonais et du Macross Robotech sur un même disque sans un gros effort d' authoring qu'il serait plus simple de régler en faisant deux disques séparés.





Par contre je me demandais d'où venait leurs masters et une rapide recherche semble indiquer que Robotech n'est pas sorti aux USA en blu-ray. Donc upscale maison ? Ou alors ils ont récupéré les masters japonais et ont remonté le remontage eux-même ? Mais jamais les japonais ne donneront leurs masters pour du robotech , pas après 30 ans sans vaseline.

