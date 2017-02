Après en avancant, j'oublie un peu ce détail car les plus vieux (j'ai 17 ans) on est pas le public visé, et les enfants auront juste envie de se croire Ladybug en lançant un yoyo, pas de se dire qu'un jour, ils pourront vraiment tomber sur un kwami (like that ?) et devenir de vrais héros. Ca contribue au rêve d'enfant et c'est tout.

Oui, je suis d'accord, Ladybug n'est pas un mauvais Show pour autant, après, contrairement à toi, je considère que les scène d'action font partie de l'interet de la série. Heureusement qu'elles sont longue et bien mise en scène, vu le manque d'interet du reste (il n'y a aucune évolution dans la relation Chat Noir/Marinette, vu que la série doit conserver son statut quo pour que les épisodes puissent être regardés dans le désordre)Certes, les persos sont attachants, les mimics et expression depote et la réa très solide, mais il n'y a pas grand chose de plus.Ladybug n'a pas été vendu comme une série sentimentale, mais comme un mix serie de superheros/magical girl pouvant plaire aux garçons comme aux fillesLe Pb c'est que sans vrai trame principal, non seulement le show manque d'ambition, mais il devient très repetitif. et l'évolution du concept par rapport à celui de base a exclu tout un public qui attendait une ambiance plus sombre (le synopsis officiel d'origine présentait une heroine se battant la nuit en secret, un chat noir qui au naturel était quelqu'un de triste, ce qui aurait put offrir une marinette devant faire fondre son coeur, lui apprendre le bonheur).Le staff a juste tout revu à l baisse pour quelque chose de plus facile, simple, classiqueIl y avait un boulevard pour faire mieux qu'un nouveau totally spies. (série sympatique mais avec zero ambition qui ne sera jamais une excellente série)Tu sais, des séries dont je suis pas le public vu mon age, j'en regarde un max. en 2015, je me suis fait la dernière saison de Precure, WITCH(version TV) et my little Pony. en 2014, je me suis fait la saison 1 Transformer Prime et la saison 1 de Magical Doremi.L'année d'avant, c'était Merveilleuse Creamy et Emi MagiqueEn fait, c'est le cas de beaucoup de monde ici où la moyenne d'age est de plus de 30 ans. On a grandi à une époque où les gamines regardait sailormoon, creamy et cherry miel et franchement, c'était plus ambitieux que LadybugOn peut offrir du reve aux gamines et leur donner une histoire à côté, la majorité des magical girl le font. WITCH (que ce soit en BD ou en anime surtout sur la saison 2) va même plus loin en offrant une intrigue réellement suivi où tout les épisodes sont indispensables.Precure prouve même sur certaines saison qu'on peut avoir une intrigue qui se suit, des persos qui évoluent et des baston longues qui dépotent.En fait certain magical girl jeunesses offrent même des intrigues bien mature (Princess Tutu).Serieux, My little Pony fait davantage evoluer ses persos dans sa saison 1 (et a clairement quelques intrigues suivi en plus)C'est tout de même se foutre de la gueule des gamines de leur offrir uniquement ça. franchement, j'ai beau ne pas aimer la version US de Precure qui a une censure degueux et injustifié (on censure tout ce qui a rapport à la culture jap en virant 8 épisodes) et des ziq naze, mais Glitter Force est bien plus interessant que Ladybug dans l'état pour les gamines.Et c'est pas comme si des show jeunesse occidentaux ne savaient pas offrir de la qualité et ceux sans même aller dans les années 90.Oban star racer, Code Lyoko, Transformer Prime, My little Pony, Avatar, WITCH, Young justice, Teen Titan, Star wars Clone wars, Tortue ninja 2003.J'attend la saison 2, mais le staff a interet à redresser la barre. a mettre en place le background, des persos evoluant, des vrai méchants (car bon, là, le Papillon est un gag), une vrai trame principale et toujours des bons combats.Si c'est pour offrir la même chose, vaut mieux que la saison 2 se plante, histoire qu'une meilleure série prenne ça place.