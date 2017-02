L’intrépide Boruto Uzumaki a Naruto pour Papa. Sarada Uchiwa est dotée d’un potentiel extraordinaire : quoi de plus normal pour la fille de Sasuke et de Sakura ? Quant au flegmatique Mitsuki, qui a-t-il pour père ?

Tout trois vont devoir affronter les premières épreuves de l’adolescence. En l’absence de son père, accaparé par son rôle de chef, Boruto saura-t-il suivre le bon chemin ? Quel nouveau danger plane sur Kon

la série anime Boruto sera diffusée en simulcast sur ADN, en H+1 comme on sait et gratuitement ! Nous vous attendons donc nombreux au rendez-vous, dès le 5 avril 2017 pour découvrir les aventures de ce ninja qui est loin d’être comme son père !Pour ce qui est du synopsis, voici ce que je peux vous dire :oha et le monde ninja ?