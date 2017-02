J'ai justement l'impression que ce Zelda a fait d'énorme efforts pour moderniser ses codes après un Skyward Sword assez décrié pour ses mécaniques parfois archaïques. L' open world bac à sable, la composante craft -survie, des grosses cinématiques doublées...

Pour reprendre tes deux exemples, j'ai l'impression que justement dans ce Breath of the Wild il faudra s'arranger pour utiliser le moteur physique afin de guider le tronc jusqu'au ravin, et on sait que le steak de cerf devra être cuit par tes soins à la popote.



Perso ce qui me fait peur, sur le papier, c'est le coup des armes qui vont toutes se briser (même l'Épée de Légende ?). C'est intelligent pour pousser le joueur à tester et utiliser toutes les armes, et pas juste se contenter de celle qui lui va bien, mais si tu buttes sur une situation et brises toutes tes armes tu fais comment ? Je suis curieux de voir comment ils ont équilibré cette mécanique. Curieux de voir aussi comment ils vont arriver à guider le joueur sans lui tenir la main avec des indicateurs d'objectifs omniprésents.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.