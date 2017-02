Pour moi clairement le cinéma japonais. Même si on peut trouver une foule de contre-exemples (Kitano, Koreeda..), parce que comme partout t'as des bons films qui sont quand même faits, le cinéma japonais actuel c'est le royaume des adaptations en film de romans et manga à succès (souvent ces derniers font doublons avec une adaptation anime histoire que l'œuvre soit omniprésente) à bas couts avec des réalisations digne de TV drama et par des acteurs venant aussi de la TV et aux jeux souvent assez discutables (je ne parle pas du légendaire sur-jeu asiatique mais des acteurs qui y arrivent pas, comme l'actrice qui passait son temps à chercher la caméra du regard dans Umimachi Diary ). Il y a bien quelques sales gosses qui surnagent comme Miike ou Kitamura (et encore, il tourne surtout aux USA lui maintenant) mais leur production a souvent peu de valeur une fois le visionage fini.



Et les rares mecs qui arrivent à monter de vrais projet de ciné doivent souvent se tourner vers des financements étrangers, souvent européen, ce qui fait qu'on se retrouve avec des scénarios de films français tournés à la japonaise (donc en version lente et contemplative).





Le cinéma français contemporain c'est byzance à coté.

