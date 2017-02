volume 6

[Montrer] Spoiler L'Hestia Famillia commence sérieusement à peser XD



Purée mais Lyu, quelle classe !!! Surtout avec les 2 épées Crozzo dans les mains !!!

On ferme le chapitre sur Lilly et la Soma Famillia, avec des yeux tout humides.

Et mes soupçons sur Syr sont plus que jamais confortés. C'est quand même elle qui a filé le grimoire à Bell, qui lui a permis d'apprendre la magie, et maintenant, elle lui refile l'artefact qui le protège au dernier moment ... hum hum bien louche quand même)



En tout cas, ça fait plaisir de voir Welf et Lilly officiellement rejoindre le groupe, ainsi que Mikoto même cette dernière n'est censé être là que temporairement

volume 7

[Montrer] Spoiler Bon déjà j'ai vraiment cru que Daphnee et Cassandra (les 2 aventurières assez "skillées" qui avait elles aussi été contraintes de rejoindre l'Apollo Familia) allait rejoindre le groupe. Je le pensais déjà à la fin du volume précédent, et le début de celui-ci ne faisait que conforter cette idée ... jusq'à ce que Mikoto fasse sa bourde. Merde. Mais bon je ne perds pas espoir.



Dans le même ordre d'idée, dès l'instant où Lilly parle d'un manoir trop grand pour leur Famillia, et qu'il leur faudrait au moins une personne pour le ménage, je me suis tout de suite dit, que kitsunemimi allait les rejoindre au final.

Bon pas sûr qu'elle soit là pour ça finalement, mais j'étais pas loin. Ma déception reste que j'aurais bien vu Aisha venir en même temps même si, comme le craint Hestia, Bell se serait fait gobé tout cru).



Aussi un peu dommage que l'auteur ait décidé de faire marche arrière sur la "pureté" d'Haruhime.

Ca sent quand même la décision pour contenter les p'tits gros en recherche d'une waifu. car voir Bell, tirailler entre ses aspiration de héros et sa gentillesse, finalement pour rien ... c'est un peu dommage, surtout que Bell avait fini par résoudre son dilemme émotionnel, et que ce retropédalage ne rends pas pour autant Ishtar moins antipathique).

Bon, je viens de finir la lecture de ce looooong volume 7 (~400 pages là où les précédents tournaient aux ~250 pages) que je repoussais depuis un peu plus de 2 mois.Bon, ça reste difficile de passer après l'excellentissime. Je n'en avais pas encore parlé, mais ce dernier m'avait tenu en haleine tout son long, alors que l'on ne mettait pour ainsi dire pas les pieds dans le donjon.Ce dernier faisait la part belle au personnage de Lilly, ainsi que d'autres de manière plus légère, mais l'action y était vraiment intense, et la situation des protagonistes prenait vraiment un tournant dans l'histoire.Dans ce, tout reste toujours très bon, même si, à l'instar du volume 3 dont parle Dark juste au dessus, j'aurais franchement préféré voir certains combats raccourcis, ou plus exactement, que l'auteur ne cherche pas a aller dans le niveau de détails qui lui est visiblement si cher (cf. combat contre le minotaure du vol.3), histoire de gagné en rythme.Maintenant, si on ne met pas non plus les pieds dans le donjon (ou si peu), on a surtout droit cette fois à un épaississement de l'univers, en s'attardant notamment sur toute une partie de la ville et les rivalité entre divinités.A tel point que l'on commence maintenant à imaginé ce qui se prépare dans les coulisses pour notre héro.Bref toujours une excellente série de LN. Entre Danmachi et The new Gate (qui lui n'a malheureusement pas droit à une licence aux US ... surement à cause de son pitch de départ trop proche de SAO malgré le fait que ça n'a en fait rien à voir), je suis aux anges côté heroic fantasy)