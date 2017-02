ILU GRACE, Misaki IWASA et UMI☆KUUN

Le nouveau rendez-vous de la J-music débarque à Paris : un concert 100 % original réunissant des groupes et artistes japonais sur scène. Et pour cette première édition, place à, un mélange explosif de J-pop, de RnB, de enka et d’anisong,Après Japan Expo Sud et sa programmation musicale, et la scène Karasu entièrement dédiée à la musique, Japan Expo s’est associé àpour offrir au public français une nouvelle occasion de profiter de la J-music en live : voici le JLancé par, première webradio française sur la musique japonaise, leau Petit Bain à Paris. Nouveau rendez-vous des fans de J-music, ce concert privé, organisé dans une salle intimiste, vous promet de la variété avec tous les styles de musique et des découvertes avec de jeunes artistes bourrés de talent. Un grand moment de musique live en perspective !Pour cette première édition, on vous propose un programme entre J-pop, RnB et enka (musique de variété japonaise) :donnent le meilleur de leur talent lors de performances solo.Et ce n’est pas tout puisqu’ils vous préparent un grand final avec un set bonus exclusif, une collaboration originale entre les trois artistes autour de génériques d’anime culte qu'ils ont choisis tout spécialement pour l'occasion. Venez célébrer avec eux Animé 100 et les 100 ans de l’animation japonaise lors de ce concert unique !: après des débuts en tant qu’idol dans le célèbre groupe AKB48, Misaki IWASA prend son envol en solo. La chanteuse se tourne alors vers le enka, musique de variété japonaise. Ses douces ballades pop occupent les premières places du top Oricon à chaque nouveau single. Plus d’infos sur Misaki IWASA: s’il s’est fait connaître en France grâce à ses vidéos sur YouTube lors de son premier passage à Japan Expo, UMI☆KUUN est un musicien dans l’âme depuis sa plus tendre enfance. Après Hello Baby, hymne de Japan Expo 16e Impact, il sort un premier single fin 2015 : I am Just Feeling Alive. Le titre est même choisi comme générique de début de l’anime Young Black Jack. Plus d’infos sur UMI☆KUUN: composé de la chanteuse Ayane et du batteur KAZU, ILU GRACE est un duo dont la musique prend ses sources dans le RnB venu de l’autre côté du Pacifique. La voix d’Ayane, délicate et poignante, se mêle à des mélodies pleines d’émotion, avec pour résultat un son plein, à la fois beau, coloré et puissant. La nouvelle génération du RnB arrive et elle s’appelle ILU GRACE ! Plus d’infos sur ILU GRACEBillet classique : 30 € (au nombre de 350)Billet VIP : 80 € (limité à 50),inclut l’entrée early access dès 19h00, des goodies et une rencontre exclusive avec les artistesAvec votre Billet VIP, profitez d'une soirée privée avec les artistes ! Après le concert, Misaki IWASA, UMI☆KUUN et ILU GRACE vous rejoignent dans la salle pour un after inoubliable. Profitez de cette rencontre exclusive pour discuter avec eux, prendre des photos et leur demander une dédicace.Vous recevez également un set de 4 badges collector et un poster de l'un des artistes du concert au choix (les goodies sont à retirer sur place uniquement).: le 27 février 2017: 20h00: 19h20 - Early access : 19h00 (uniquement pour les Billets VIP): 2 heuresPetit Bain : 7 Port de la Gare - 75013 Paris(au pied de la BnF, à côté de la Piscine Joséphine Baker)Métro : ligne 6, Quai de la Gare ; ligne 14 ou RER C, Bibliothèque François MitterrandPlus d’infos sur www.petitbain.org Gardez un souvenir du concert : sur place, retrouvez les goodies exclusifs du concert avec un set de 4 badges collector !Les produits des artistes sont aussi disponibles :: retrouvez des T-shirts et des éventails à l'effigie de la chanteuse, ainsi que des photos et des posters: repartez avec les T-shirt, les porte-clés, les badges, les stickers et les CD du chanteur: des CD, des badges, des stickers et des T-shirts vous attendent !