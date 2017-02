Liste des invités

Liste des animations Senyu

Resident Evil

Plants Vs Zombies

Karuta

Animations Pokémon

Assassination Classroom

Liste des animations d'associations

GO ! Taku

Amis des manga

Kyosai

SpinArcade

Geeks en Grogne

Sköll Studio

Kuwabara

Kaerizaki

Touhou Online

Golden Owls Quidditch

Plug & Play / FFSMK

Club maquettiste Alpha

Warp Zone

Sohei

Prix Gakkô Manga - Club manga du lycée Poincaré de Nancy

Trollball : Le Pacte des Glands

Lorraine E-Sport

Cosplayers de France

Les Joutes du Téméraire

Infos Pratiques

Lieu

Quand

Horaires

David-Chan CosplayIsthunJapan FMMamytwink & ZechariaSuperflameGlobtopusVincent RopionVexiosJulien TellouckPierre-Alain de GarriguesDavid-Minh TRACette année, nous avons décidé de mettre en place une animation ambitieuse.Comme vous l'aurez lu dans le titre, il s'agit d'un escape game sur l'univers de Resident Evil… Un ? Pardon, je voulais dire deux ! Chacun possédant des caractéristiques propres.Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un "Escape Game" ? Pour les moins anglophones, la traduction française serait "Jeu d'évasion". Et ça tombe bien, car c'est exactement ce que c'est ! Le but est relativement simple.Vous et vos compagnons êtes enfermés dans un endroit. Pourquoi ? Comment ? Vous ne savez pas vraiment, mais l'important est de sortir de là au plus vite, car le temps est compté.Un environnement fermé où le danger guette, un temps limité pour sortir… pourquoi ne pas rajouter des potentiels zombies et un système d'auto-destruction à tout cela ?Nous vous mettons donc au défi de vous échapper des deux zones que nous avons construites :- Un manoir : vous êtes membres des S.T.A.R.S., une unité d'élite de la police Raccoon City, envoyée sur place pour enquêter sur la disparition de l'équipe Bravo. Mais en arrivant sur place, les choses vont de mal en pis. Rapidement, votre unique but est de vous échapper le plus vite possible pour faire un rapport et prendre les mesures adéquates. Vous devez donc rapidement sortir de là en explorant la zone pour trouver un moyen efficace de partir.- Un laboratoire : Umbrella Corporation, multinationale mystérieuse, vous a affecté à un laboratoire. Malheureusement, les choses dégénèrent et les systèmes de sécurité se mettent à dysfonctionner. Vous allez devoir vous creuser la tête pour sortir avant l'explosion du mécanisme d'auto-destruction du centre.Exploration ou énigme, votre but sera le même : tenter de survivre dans un monde d'épouvante.Cette année, Senyu vous propose une animation inspirée du jeu de tower defense Plants vs zombies.Imaginez-vous vivre tranquillement dans votre maison, aimant jardiner quand le temps le permet. Cette paix ne saurait cependant durer car, seul survivant de l’humanité, vous devrez faire face à des ennemis redoutables : les zombies !Ni une ni deux, avec ingéniosité, vous êtes chargé d’établir la défense de votre maison. C'est sans hésiter que vous emploierez des armes qui feraient pâlir tous les plus grands auteurs de science-fiction : vos plantes !Dans une animation mélangeant adresse et stratégie, vous devrez collecter des ressources pour pouvoir positionner et utiliser vos défenses afin de bouter les zombies hors de votre jardin !Comme chaque année, venez tester vos connaissances musicales en jeux vidéo, animes, films, etc…Au programme des mains arrachées, des duels sanglants, des victoires triomphales bâties dans le sang et les larmes !Mais plus précisément le Karuta s'inspire du jeu japonais du même nom qui consiste à retrouver un bout de poème écrit à partir d'un extrait audio du même poème, réadapter à notre sauce.Un extrait de musique de jeu, animé ou film est passé et il faut retrouver, sur la table de jeu, les deux cartes lui correspondant.Ce jeu vous promet des moments riches en amusement et détente !Vous êtes beaucoup à aimer Pokemon, c'est pourquoi nous avons décidé de vous proposer deux jeux aux couleurs des monstres de poches !Premièrement de la PÉTANQUE ! Vous serez en compétition pour tous les attraper. Aidé par vos compagnons favoris dotés de capacités qui influeront sur la partie, le but sera se lancer vos pokeballs de la façon la plus précise possible pour espérer attraper les Pokemon qui se présenteront devant vous. Et cela, alors qu'un autre dresseur tentera également d'agrandir son équipe.Le second jeu est un jeu de société classique et indémodable, le JEU DE L'OIE ! Sillonnez un parcours semé d’embûches créé par nos soins, et soyez prêt à vous battre sans répit, et à déjouer tous les défis qui se présenteront sur le chemin vers votre victoire.Alors êtes-vous prêts à devenir le maître Pokémon de Senyu?Nous vous avons concocté une animation sportive sur le thème de ce manga.Un filet, une balle, des couteaux, deux équipes. Le principe ? Renvoyer une balle dans le camp adverse grâce à de gros couteaux en bois pour marquer des points.Association pour la promotion de la culture des Mondes de l'Imaginaire et des arts qui s'y rapportent.Au programme : un stand avec un coin shooting photo en présence de Gentleman Phénix, une tombola avec différents lots à la clefs, la présentation de l'association et quelques animations pour petits et grands.L'association Amis des manga à pour but d'aider les déficients visuels à profiter des manga. Venez sur leur stand découvrir leur cause autour de plusieurs activitésL'association Kyosai développe des projets autour du dessin, du papercraft et de l'art-gaming. Venez découvrir ces activités sur leur stand.Association vosgienne regroupant les joueurs de jeux de baston d’Épinal ainsi que sa proche banlieue, et partenaire de l'association NTSC à Nancy.SpinArcade vous plonge dans l'univers des jeux de combat partant de simples classiques allant jusqu'à des jeux dont vous ne soupçonnez pas l'existence, vous pourrez les retrouver sur leur stand et prendre du plaisir à jouer à leur panoplie de jeux vidéo divers et variés.Venez vous amuser sur le stand des Geeks en Grogne, de nombreux jeux vous seront proposés : Karaoké, jeux de société et d'autres jeux vidéo récents qui vous seront proposés par cette association débordant d'envie de faire plaisir là où ils vont !Sköll Studio est studio de jeu vidéo indépendant français.Il est composé de trois personne : un graphic designer, un sound designer et un développeur. Au début de l'année 2016, le studio a commencé la création de son premier jeu: Koloro, un puzzle-platformer dans un univers poétique. Vous pourrez découvrir ce jeu sur leur stand.Basée à Nancy, l’objectif de l’association est de promouvoir la culture asiatique, principalement japonaise, ainsi que la pop culture et l’univers geek en général.Mise à part sa participation à différents rassemblements majeurs, l’association KUWABARA organise ses propres événements au sein de la communauté urbaine du Grand Nancy.Pour la convention ils vous préparent des animations sur scène ainsi que sur leur stand, des jeux de plateaux et des démonstrations de danse K-Pop.Kaerizaki est une association d’animations proposant divers jeux de types blind-test, mots-croisés, et bien d’autres choses, sur base de culture japonaise.Vous les avez vu sur de nombreuses conventions et seront comme chaque année, avec nous, durant Senyu. Ils vous enverront de la bonne humeur depuis leur stand et la Scen’Yu.Touhou-Online est une communauté belgo-francophone de promotion de l'univers des jeux vidéos de Touhou Project. Touhou Project est un semi-doujin game japonais, très peu connu hors Japon.Depuis 2011, ils permettent aux fans de manga, de jeux-vidéo, de musique et de culture asiatique de se retrouver et partager leur passion sur cet univers. Leur stand proposera des ordinateurs pour jouer aux jeux et un coin de vente.Golden Owls, la première équipe dijonnaise de Muggle Quidditch.Le Muggle Quidditch (Quidditch Moldu) est un sport fondé sur le Quidditch, le sport fictif inventé par l'auteur britannique J. K. Rowling dans la saga Harry Potter.Nous leur avons fourni un terrain de jeu afin de vous initier à ce nouveau sport. Alors venez vous prendre pour un sorcier et courir sur un balaiL'association Plug & Play, spécialisée en speedruns viendra pour la première fois à SenYu accompagnée de la Fédération Française de Super Mario Kart ! Ils vous divertiront sur tout le week-end grâce à des speedruns spectaculaire ainsi que des défis, du fun et de la bonne humeur. Vous pourrez les retrouver en intégralité sur le stand Warp Zone.Le club ALPHA est une association loi de 1901, dont le but est de promouvoir le maquettisme sous toutes ses formes. Leur section GEEK sera présente cette année à Senyu et vous pourrez voir sur leur stand leurs réalisations que cela soit d'univers manga ou science-fiction.Warp Zone est une association nancéienne de rétrogaming, ils seront là avec les consoles de votre enfance (ou celle de votre grand frère) ainsi que leur borne d'arcade. Vous pourrez venir vous affronter sur plusieurs jeux ainsi que divers quiz qu'ils vous auront concocté avec amour et tendresse et participer à quelques surprises, comme à l'heure habitude !Cette année encore l'association Sohei sera présente à Senyu avec de nombreux jeux sur stand et sur scène sur les manga, jeux vidéo, séries tv, comics, etc ...Le lycée Henri Poincaré et son club manga, organisent un prix manga consistant à élire le meilleur manga de l'année dans les catégories "Shônen", "Shôjo", "Seinen" et "Mangas français". Venez découvrir les activités et la passion de ces jeunes lycéens. Sur leur stand ils vous réservent : - Des blind-test. - Des quizz. - Et même un concours de dessin.Le Pacte des Glands est une association qui a pour but de promouvoir le Trollball à travers leurs rencontres ouvertes à tous sur Tomblaine et aussi avec leurs participations à travers divers événements en Lorraine. Et bien entendu, vous pourrez les retrouver à SenYu tout le long du week-end pour des parties de Trollball endiablées.Lorraine E-Sport est une association à but non lucratif créée en 2013 dont le but est de promouvoir l'e-sport en Lorraine à travers divers événements, que ce soit des tournois en ligne, dans des conventions ou même en LAN.Cette association a aussi pour but de sensibiliser le public et les institutions à l'e-sport.Mais qu'est ce que proposera Lorraine E-Sport à Senyu? Et bien venez les retrouver à leur stand pour participer à des tournois, du freeplay, de l'HTC Vive et bien d'autres activités ainsi qu'au grand tournoi majeur sur Hearthstone tout cela dans la bonne humeur.Association à but non lucratif, Cosplayers de France a pour but de se réunir, d'échanger et de partager leur passion qu'est le cosplay là où ils vont, et cette année c'est à SenYu que vous pourrez les retrouver à leur stand tout le week-end pour partager la bonne ambiance tout autour de cette passion et peut-être qu'une vocation se déclenchera chez vous !L'association des Joutes du Téméraire sera présente pour cette nouvelle édition de SenYu. Débutant ou expert dans l'univers des jeux de rôle, jeux de société ou autre, venez à leur stand pour participer à des parties avec de la bonne humeur et une équipe souriante !: Centre des Congrès d'Epinal 7 avenue St Dié, 88000 Épinal: La prochaine édition de Senyu se déroulera les 4 et 5 mars 2017.: 9h00 pour les préventes, 9h30 pour les ventes. Fermeture à 19h.