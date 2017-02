23 mars

Résumé provisoire :

Afin de fêter le traité entre l’Union des Villes libres d’Eastal et les Aventuriers d’Akiba, un gigantesque festival est organisé. Malheureusement, la ville possède de nombreux ennemis prêts à tout pour faire de ce moment de fête un désastre. De plus, le Conseil de la Table ronde rencontre encore des difficultés, ce qui va pousser Shiroe à se lancer dans la plus grande et la plus dangereuse expédition montée par des Aventuriers depuis la Catastrophe, alors même qu’un nouveau danger rôde dans Akiba…

Seldeshia, théâtre de la Catastrophe qui a vu des milliers de joueurs retenus prisonniers de ce monde imaginaire au-dessus duquel planent nombre de mystères...Très chers aventuriers lecteurs, préparez-vous à vous replongez dans une lecture captivante qui vous fera explorer encore un peu plus les terres vierges d'un univers virtuel qui semble bien réel...Qu'est ce que monde réserve à nos héros ? Seront-ils assez forts pour surpasser les épreuves qui s'annoncent ?Rendez-vous dès ledans toutes les bonnes librairies pour découvrir la suite des aventures de Shiroe et de ses compagnons !