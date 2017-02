Bah je dirais cool personnellement. C'est sûr que ce n'est pas axé "anime hyperactif" mais bon, disons que j'apprécie l'atmosphère (design, les génériques d'intro) et les histoires sont pas si mal que ça.Après ce n'est pas la série du siècle mais bonLa première saison était un poil plus construite niveau évolution du scénario, alors que la seconde livre ses histoires et explique qui sont les différents protagonistes (Papy, Geisha et le D'jeunz en forme d'oeil qui sort du mur).Les goûts et couleurs.