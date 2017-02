At the end of the interview, which took place in Tokyo on November 30, Katabuchi mentions that he met Neon Genesis Evangelion creator Hideaki Anno the day before. Katabuchi asked Anno if he had seen In This Corner of the World, and Anno replied, "I saw it. What a woman, doing nothing. I wanted to strangle her."



Katabuchi laughed when he reported Anno's harsh appraisal of Suzu. The director reacted to Anno's criticism, saying "But it's because inside that woman is a colorful imagination. I think about how endearing she becomes."

Le film marche finalement mieux que prévu, il a été diffusé dans plus de salles.820 millions de yens ( ¥820,190,050 soit environ 7.2 millions de dollars ) , c'est mieux que les prévisions :Le budget du film était 250 million de yens, je ne sais pas si les 39 millions de yens en crowdfunding sont comptabilisés dedans. Donc 800 millions de yen, c'est positif.Pour info, mai mai miracle avait fait 300 millions de yens ( au Japon ) à peu près.Sinon, Hideaki Anno a critiqué l'inactivité de l'héroine.