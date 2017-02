Xanatos nous demandais tantôt pourquoi le fandom Sonic se trainait la réputation de pire fandom du web, vu que c'est passé devant moi je partage cet élément de réponse.





(pensez à votre santé mentale, le cliquez pas)





Quand t'en arrive à ce niveau de "création" tout ce qu'il reste à faire c'est décoller et faire sauter tout le fandom avec une charge nucléaire. Là on sera sûr du résultat.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.