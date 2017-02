On est loin de tenter vu que pour le moment, et pour probablement encore plusieurs siècles, on est incapable d'aller là bas. Alors l'idée de coloniser n'est qu'un fantasme de mauvais écrivain de SF. Il y a un milliards de truc à vérifier, régler et développer avant d'envisager ne serait-ce que d'envoyer une sonde par là bas.



Et encore, rien n'indique que la voyage stellaire hors du système solaire sera un jour réellement viable. Faut pas oublier que l'espace c'est une infinité de vide dans toutes les directions qui ne veut que notre mort, au moindre problème c'est la mort de tout l'équipage.

(prédiction gratuite qui n'engage à rien : lorsque les premières missions habitées vers Mars seront organisées je prédit que plus d'une se finira par la mort de tout l'équipage avant leur retour sur Terre)

