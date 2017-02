guwange >> Le problème de Quentin Tarantino, c'est qu'il a absorbé et digéré tellement de productions des quatre coins du monde (il doit avoir un bon milieu de films cultes) qu'en dehors de quelques références soulignées (musiques, nom d'un réalisateur attribué à un personnage, posters affichés aux murs,..) il est difficile d'identifier des long-métrages précis à regarder afin de mieux comprendre son cinéma.

Par exemple, sur Kill Bill, le personnage de Gogo Yubari renvoie à la fois à Battle Royale de par sa violence et le choix de son actrice principale, mais aussi au Yubari International Fantastic Film Festival et par extension à tout un pan du cinéma fantastique japonais (comme les productions fauchées et ultra-barrées de Takashi Miike ou de Sushi Typhoon). Sonny Chiba n'apparait pas juste parce que le réalisateur adore The Streetfighter mais aussi parce qu'il a pris son pied devant Message from Space, Dragon Princess, Legend of the 8 Samurais, et probablement plusieurs dizaines de productions avec cet acteur. Le duel de la fin du premier film cite ouvertement Lady Snowblood mais émule au passage nombre d'autres chambara scénarisés par ou d'adaptés de manga de Kazuo Koike. Il se réfère à Seijun Suzuki, Norifumi Suzuki, Kenji Fukasaku,... C'est sans fin.

