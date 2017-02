Joker Game 01.



Une production value assez élevée, comme ça devrait être le cas chez IG tout le temps, ne cache pas un épisode au fond très court, mais assez prenant surtout s'agissant d'une introduction. Le petit partie 1 laisse espérer des doublé ou triplé d'épisodes centrés sur des sujets définis qui pourraient être intéressants.

Malheureusement, les petits coups de bluff m'exaspèrent plus qu'autre chose et le retournement final ne me fait guère palpiter.

A contrario du setting bien rendu et engageant au possible.



(j'ai cru comprendre que c'était une adaptation de romans, sinon ?)

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け