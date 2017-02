guwange a écrit: En effet, tu m'en apprends une belle sur Oshii, je serais curieux de voir le résultat des recherches graphiques sur ce Lupin.

guwange a écrit: Quant aux films live jap, je suis une bille là-dessus, j'ai toute mon éducation à refaire là-dessus.

Je me suis aussi fait cette remarque intérieurement hier soir en feuilletant un mes anciens Otaku magazine où il y a un article sur Kill Bill et parle du rapport de Tarantino avec le cinéma asiatique notamment Sonny Chiba entre autre.



Là par contre je ne sais pas s'il existe grand chose d'autre à se mettre sous la dent mis à part les mêmes 2-3 images assez succintes que l'on voit tourner sur tumblr & cie, mais l'idée de base du film donne vraiment envie(et même si la plupart des idées ont été réutilisées ailleurs)Ou même le rapport entre cinéma et la production anime/manga, surtout quand certaines influences sont digérées et restituées non pas immédiatement mais dix ans, vingt ans plus tard