Aria c'est que malgré le fait que ça se déroule plus ou moins "en temps réel" (le manga était prépublié dans un mensuel et un chapitre correspond plus ou moins à un mois de temps dans le manga vu que les événements annuels reviennent environ tous les 24 chapitre) on ne sent pas vraiment le passage du temps.

Akari et Aika sont promues singles très tôt dans Aqua puis ensuite plus rien avant la fin d' Aria . Quand à Alice, introduite comme une génie, c'est encore pire. Et ce alors qu'il doit se passer pas loin de 5 ans entre ces deux moments. On ne vois pas vraiment les personnages prendre de l'age et murir, alors que son rythme s'y prête si bien.

Quand je vois ce que cet autre manga de tranche-de-vie-SF-Iyashikei est arrivé à accomplir je ne peut que me dire qu'Amano est passé à coté de quelque chose.





Ialda a écrit: (voir à ce propos l'affaire Peter Pan dans le dernier tome d'Amanchu : ne venez pas me dire que c'est expédié de A à Z...

