Tetho a écrit: Je croyais que la continuité principale de l'UC (les aventures de Char et Amuro contre les space nazis quoi) ne t'intéressaient pas.

Oui c'est la même (bien qu'à l'origine les films devait être projeté dans la grande salle du rex avant de changer le programme en catimini si bien que je ne suis même pas resté jusqu'à la fin le premier jour et pas venu le second).Les 2 salles du REX2 ne vivent que grâce à leur nom. La salle 1 est pour ainsi dire plate sur sa moitié la plus proche de l'écran ce qui pose problème dès que quelqu'un est devant (en particulier quand on doit lire des sous-titres en bas de l'écran), et se mettre dans la moitié la plus éloigné défi l'intérêt d'aller au ciné vu la taille de l'écran.Et se mettre devant c'est profiter de toutes les tâches sur l'écran.Ce n'est pas faute d'avoir été dans les salles 1 et 2 pour diverses projections mais perso (cet avis n'engage donc que moi)je suis bien mieux chez moi que dans ces conditions.Dommage que je n'étais pas dans le coin en Août pour profiter des films monogatari et Accel World projetés dans la grande salle ET sur l'écran grand large.Après, je comprends, Gundam ne marche pas des masses en France (il est impensable de réserver la grande salle après l'échec d'Unicorn), donc le nom du REX attirera certainement plus de monde qu'un UGC/Gaumont lamba ou un MAX Linder même si mieux aménagé/plus confortable, et ce cinéma est déjà plus enclin à projeter de la japanim vostf que d'autres.En soit, si je souhaite voir Origin, ce n'est pas pour le bien que je pense de l'UC (dont je ne pense rien en fait) mais plus pour les origines scénaristique d'une saga et d'un personnage qui restent marquants dans l'animation japonaise.Mon désintérêt de l'UC vient plutôt du fait de ne pas avoir pu apprécié le premier Gundam (ou ses films), qui rendent forcément les autres séries/films plus difficile à appréhender. J'ai adoré 08th MS Team, bien aimé Unicorn même si le plaisir s’estompait au fur et à mesure des films, et détesté Zeta que je n'aurais finalement jamais fini.