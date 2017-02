23 Mai 2017

Réponse Mini-jeu: C'est GATE. Au delà de la porte, qui sera accompagné d'une boîte métal pouvant contenir la future saison 2, mais aussi d'un t-shirt et d'un livret couleur en plus d'un étui et un digipack 2 discs. Vous avez été nombreux à le deviner !Voici quelques photos de la boîte en cours de production pour les plus curieux.Disponible en édition Blu-Ray et édition DVD le