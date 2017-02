if you turn it on , you'll never go back.



Dorothée

Quelques précisions pour ceux que cela intérésse :Le master est bien le master HD 720p (upscalé en 1080 / 24p ) l'image comme le son sont nickels (vu qu'il y a eu un drame avec Funimation et l'édition US )Les sous titres me paraissent en revanche assez approximatifs (loup, dieu , le masculin semble employé pour Holo , ça me parait étrange oO )L'artbook est en fait un demi artbook, moitié illus de Kuroda / Ayakura ; le reste est un explicatif sur le background, personnages, épisodes, plutôt très détaillé , ce qui permettra à chacun de bien comprendre les tenants et aboutissants de l'histoire, bref à défaut d'être un artbook à 100% , ça reste un ouvrage sympa.Les OAV sont directement intégrés comme épisodes, faut pas les chercher ^^" (7 premiere saison, 1 saison 2 )Niveau coffret / présentation et ptits posters bonus, c'est du lourd, j'ai vu beaucoup de packagings mais ils ont fait un effort remarquable sur celui ci.Enfin, tout est "françisé" , pas le titre de la série évidemment mais le nom des épisodes (en dur, ils sont respecté la police donc ça va) , les crédits sur les génériques (bien fait, on est loin des trucs moisis hardcodés d'il y a quelques années).Par contre.... juste un conseil ... il ya une VF, oui une VF.... et heuOn sent qu'ils ont embauché le strict minimum histoire de faire l'effort d'en proposer une mais voilà, pour Holo, ça colle pas du tout, la voix forcée, un peu nasillarde, ils auraient pu faire un petit effort de ce coté là, je ne suis pas arrivé a mettre la main sur le casting (peut être sur les derniers épisodes) , pour voir qui fait la voix deHolo ^^" (J'en profite pour annoncer que Tetho va devoir désormais se rendre chez un audioprothésiste, une partie de son audition s'est envolée.)Bref j'ai pas encore entamé la série (juste les 2 premiers épisodes en Blu blu) , mais en dehors des 2 3 couacs, c'est un beau produit.