Ca n'est pas une question de contexte scolaire qui me fait dire ça, et même si je vois ce que tu veux dire, la filiation avec la magical girl ne me sautait pas aux yeux. J'imagine à ceux de Trigger non plus.



Mais compte tenu de ce qu'ils ont produit jusque la et que leurs séries les plus intéressantes sont les plus foutraques, c'était quand même mal engagé dès le début. Je crois que même Yoshinari n'a pas bien compris et s'il a formellement réussit sa première OVA, c'est plus vis à vis de la contrainte de temps qu'autre chose je pense. On voit ce que ça donne présentement avec le format série, chose que pas mal de monde craignaient à l'époque de la première sortie.



Je ne crois pas qu'il faille attendre de Trigger un quelconque retour aux sources ou une vraie réactualisation d'anciennes formules (malgré le passif des membres sur les dernières prods Gainax). Ca fait quelques années que le studio est installé et ça ne semble pas être leur cap. Donc oui, ça me parait exagéré ce que tu dis, sans compter que de manière très ironique, ça ressemble à tout ce qu'on peut reprocher au moeshit constant de ces dernières années : c'est relativement frais, c'est mignon, c'est amusant, ça passe le temps....



J'aurais été plus déçu de voir la TOEI sortir une nouvelle série comme ça et rater le coche.

