Kobayashi-sanchi no Maidragon :

Série étrange qui ne fonctionne pas vraiment comme elle semble qu'elle devrait. Il y a beaucoup trop de gags pas mauvais sur le papier qui tombent à plat à cause d'un timing défaillant, alors que Takemoto est généralement irréprochable là dessus, et c'est en réalité les moment feel good entre les persos qui sonnent le plus juste. Kobayashi qui achète à Kanna le strap qu'elle voulait c'était adorable. Takemoto perd son temps là dessus mais c'est pas désagréable à suivre, ça remplis son office de faire passer un bon moment un peu touchant.

J'ai du mal à voir aussi quel est le genre du manga d'origine, dans l'ensemble il y a une vraie narration mais certains passages semblent tout droit tirés d'un 4koma .



Mais pour moi la vraie star de la série c'est ses FX. Kyoani a toujours été un peu en retrait là dessus ( Kyôkai no Kanata mis à part) mais ceux de cette série, qui pourtant n'est pas celle où on s'attend à en voir tant que ça, sont au top. Il y a aussi des traces de Nishiya dans la direction de l'animation, je ne peux qu'apprécier.





Shôwa Genroku Rakugo Shinjû II :

La série surprise de l'hivers dernier revient et c'est toujours aussi bien. Toujours ces personnages très humains dans leurs aspirations et leurs défauts. Et toujours cette mise en scène irréprochable pour le Rakugo. D'ailleurs le résumé de la série précédente sous forme de Rakugo par Yotarô était une idée brillante.

C'était d'ailleurs l'histoire de Yotarô qui m'avait accroché à l'original plutôt que le drame aux accents de BL donc je suis content qu'on reprenne là. Pour le moment ça se passe trop bien, shit should happen soon .

