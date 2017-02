[Montrer] Spoiler Une gamine est morte dans SAO donc le papa crée un système pour la faire "renaître" quitte à buter tous les anciens survivants de du jeu original, bah ouais quoi merde c'était ma fille chérie, je l'aimais trop quoi.

Et pour m'aider je vais être aidé par un mec random choisit au pif parmi les survivants de SAO justemment, mais bon il était amoureux de la gamine donc c'est pas grave si lui aussi il bute des centaines de gens dans le process, l'aaaaaamouuuuur.

Je rejoins les 2 avis du dessus.L'ambiance dans la salle était peut-être un petit peu trop chaude, ça gueulait et applaudissait un peut trop souvent a mon goûts, mais bon, je m'y était préparé, quand je vais au cinéma je me prépare toujours a ce genre de chose du coup ça n'a pas brisé ma séance perso, puis bon ressembler + 2400 fans de SAO dans une même salle... faut pas faire les étonnés les mecs, évidemment que ça allait crier/gueuler/siffler.Cette franchise à clairement LA plus grosse fanbase d'animation en France, pour le meilleur et malheureusement bien souvent pour le pire.Je n'ai pas été gâté perso, j'avais un mec juste derrière moi qui hurlait à chaque grosse scène d'action, que c'était le meilleur film d’animation de tous les temps/et que c'était la plus belle chose qu'il ait vu de sa vie...Le petit malaise quoi...Bon maintenant le film.Etant un film ayant un scénario écrit tout spécialement pour l'occasion par l'auteur, et qui donc ne retrace aucun événement ayant eu lieu dans le LN, je me doutais à 10000% que le film ne serait qu'une grosse dose de fan-service, et à ce niveau je ne m'était pas trompé.L'histoire est médiocre, ont part sur des éléments clichés de chez clichés qui se font dans la Japanime depuis longtemps.On est encore dans une histoire de vengeance, avec des antagonistes qui ont un background aussi développé qu'une feuille de papier vierge.Les nouveaux personnages n'ont donc pas de charisme (ou si peu) et aucun background, il y a juste le mec (le numéro 2, me souvient plus de son nom c'est dire) qui a droit a une toute toute petite explication du pourquoi il fait ça, mais c'est clairement insuffisant et puis c'est une raison de merde en plus.La ou le film joue plutôt bien son jeu pour les amateurs de la franchisse SAO c'est sur les relations des personnages déjà connus, et en particulier sur la relation Kirito/Asuna (comme ça c'est trop méga étonnant ?) leur relation est bien misse en scène je trouve et même si elle n'évolue pas de masse vu qu'ils ont déjà une relation assez profonde, c'est plutôt bien amené, et sur ce point je ne peux que saluer le travail du film.C'est clairement un des points forts de ce dernier pour les fans du couple.Autre point positif et la pour tous le monde, la technique, j'ai été très agréablement surpris de voir que le staff de A1 et les animateurs freelances ont fait un très très bon taf sur les combats, c'est très bien animés, et en plus beaucoup de FX ont été fait en 2D, j'avais peur que comme beaucoup d'autres franchisses ils ne choisissent la facilité des FX fait en CG mais non ce n'est pas le cas ici (du moins une grande partie d'entre eux, il y a quand même un peu de CG par ci par la faut pas rêver).Niveau animation j'ai surtout retenu les cuts de Nozomu Abe, mais comme dit plus haut d'autres grands noms étaient présent dans la liste de KA, j'ai d'ailleurs vu un Masashi Ando dans la liste mais je ne saurais pas dire quel cuts il a fait.Pas mal d'impact frames aussi dans les grosses scènes d’explosions, ça booste clairement l'effet, j'aimerais bien que cette technique se démocratise un peu plus.Autre point que j'ai bien aimé, les background, le film se déroule dans une grande ville qui n'a rien d'extraordinaire, mais quand celle ci est modifié via la réalité augmentée, on sent que le staff s'ait fait plaisir, c'était clairement très beau, alors certes c’était pas du tout du Pablo, mais on se rapprochait de ce que fait Ufotable, pas tant au niveau du "presque photo réel qu'ufotable aime tant faire" mais au niveau des détails, c'était assez ouf.Pour l'ost... bouif, je l'ai assez vite oublié, pas qu'elle était mauvaise Kajiura fait rarement du mauvais, mais c'était trop "maintrstream" e trouve, ça ressemblait trop a ce qu'elle fait d'habitude, du coup ça ne m'a pas marqué plus que ça.Tient en parlant du son j'ai été le seul a trouver le micage du film au Rex plutôt étrange ?Dans les moment calme le son était plutôt bas/faible je trouve mais il était uuuuultra boosté lors des séquences d'actions.Alors je sais que beaucoup de réalisateurs font ça volontairement pour marquer encore plus ces moments la, mais la c'était clairement bizarre.Après c'est peut-être juste moi.Bref, un film correct je dirais :-Allez le voir si les personnages principaux de la saga (et en particulier Kirito/Asuna) vous sont chers,-Allez le voir si vous aimer les sakugas ou plus généralement de la bonne animation ainsi que de beaux décors.-Aller le voir si vous kiffer le fanservice car il y en a plein plein plein.-N'aller pas le voir si vous voulez une bonne histoire car ce n'est pas le cas.-N'aller pas le voir si vous voulez voir de nouveaux protagonistes badass qui sont bien développés.-N'aller pas le voir sivous n'aimez pas le fanservice.