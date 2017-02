Je sais que les contextes scolaires ont pas la cote dans le coin, mais bon pour de la magical girl c'est un peu un passage obligé. Et vu que je fait parti de cette engeance décadente qui considère qu' Ojamajo Doremi et Heartcatch Precure! ont leur place au panthéon de l'animation japonaise, ben voila...





Trigger avait de l'or dans les mains là. Cette série était une occasion, plus de 10 ans après que Pretty Cure et Nanoha aient enfermé les magical girls dans le rôle de combattantes magiques à un retour à une forme plus traditionnelle de la chose, celle de la petite sorcière. Même si pour le coup extrêmement modernisé suite à l'impact culturel d' Harry Potter , ce qui est loin d'être une mauvaise chose puisque ça permet un contexte ouvertement plus fantasy que celui de la petite ville japonaise où tout le monde se connait.

L'OVA originale était, comme je l'ai indiqué plus haut, déjà très riche en symbolique. Il suffisait de construire dessus. Garder les motifs forts et les renforcer tout en développant le monde magique de façon cohérente et étoffer les personnages secondaires Lotte, Sucy, Diana et Ursula pour aussi leur donner une symbolique narrative. La base quoi.

