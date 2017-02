L'épisode a une qualité, il explique clairement à Akko que pour le moment elle passe plus de temps à parler de son rêve de devenir la nouvelle Chariot que de travailler et étudier pour y arriver.

Le reste était assez inintéressant, c'est vrai. Et le flashback sur Chariot était subtil comme les chars allemands qui ont franchis la frontière polonaise le premier septembre 39. La série bénéficierait vraiment d'avoir un script-doctor qui passe derrière chaque épisode pour corriger façon "y a de l'idée, mais réécrivant ça un peu pour lui donner plus de sens et de symbolique".

