Darkge999 a écrit: Bref, rien dans l'ordre chronologique des événements pour ceux qui suivent la licence. ^^

Darkge999 a écrit: Par rapport à l'anime (exception faite de la dernière histoire qui n'a pas été adapter,) les différences sont assez minimes, on entre surtout dans le détail (quelques informations supplémentaires sur le fonctionnement d'ALO par rapport à SAO, sur le système Cardinal et sur la famille d'Asuna, etc...), cela reste grosso-modo dans le même esprit.

C'est malheureusement le problème de la saga.Même l'arc Alicialization/Underworld est jonché d'interlude se déroulant dans ALO & co.C'est presque étonnant que la S1 de SAO soit aussi cohérente alors qu'elle est finalement une agrégation de récits pris ici et là (histoire principale dans le vol.1, side stories tirées du volume 2, 8, de Sword Art Online Progressive Vol.1, et même d'un doujin de 2007 de l'auteur : The Progressor) même si tout ça ne colle pas forcément toujours très bien.Là je diverge un peu.Autant Mother's Rosario ne change quasiment pas (mis à part quelques scènes larmoyantes/pesantes en plus qui me font presque préféré la version animée), autant les différences sur l'arc du crime en ville sont minimes, et les explications apportées aux règles qui régisse l'Aincrad ne servent finalement qu'à se poser des questions sur Heathcliff (sauf qu'au moment de la lecture on connait déjà son identité -__-'), mais par contre, l'arc Calibur change radicalement au niveau de la perception.Bon, il est vrai que le prologue ayant été volontairement (maladroitement) écartée de l'arc ALO dans l'anime, le pauvre résumé en image fixe n'aidait pas à se mettre en situation.Mais même sans tenir ça, le LN nous conte un combat contre le "demi-boss" bien plus passionnant que contre le boss lui même avec, comme à son habitude, un soin dans la description du système de jeu (faiblesses élémentaires, cooldown, etc).Au final, l'anime adaptera l'arc de manière rushée, sautant des passage et accélérant les autres ... parce qu'il fallait faire tenir cette seconde saison en assez d'episode et qu'ils n'allait pas pouvoir vendre plus d'un épisode résumé par arc quand même n__n.Quant à The first day, j'ai beaucoup apprécié. Ce sont finalement LES faits qui le poussent à devenir un player solo car aussi bien au moment de se séparé de Klein qu'au début de cette aventure, Kirito n'est pas encore fermé à l'idée de former une party.Ca et aussi le fait qu'encore une fois, le récit permet de bien détaillé un aspect du système de jeu (ici les slot de skills).D'ailleurs, pour tous ceux qui apprécieraient plus de détails sur le système de jeu, les romans "Sword Art Online Progressive" sont excellent à ce niveau.