Zêta Amrith a écrit: Un film avec un certain style, qui a eu sa petite notoriété au milieu des années 90.

Mais ça vaut pas le roots d'un bon vieux Basket Case ou Frankenhooker de Henenlotter dude.

Dylan Dog

Within the Realm of a Dying Sun

La sortie du film chez nous avait correspondu avec une première tentative d'éditer le fumettichez nous, en l'occurence via la collection 2 heures et 1/2 chez Glénat spécialisée dans le polar pulp. L'association des deux avait contribué à donner un peu de visibilité au film chez les amateurs de films fantastique, mais guère au-delà.J'aime bien l'obsession revendiquée du film pour les cimetières qui lui donne des allures de pochette dede Dead Can Dance, et pour le romantisme sombre pouet-pouet traité ici sur un mode un peu plus burlesque et surréaliste.