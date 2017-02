D'autant que les plus perspicaces auront noté que dans le logo-titre " Space Battleship Yamato 2199 " en pleines lettres a été remplacé par " Star Blazers ".



Mais en soit la diffusion particulière de la série, avec des avants-premières au cinéma et la vente des Blu-ray débutant plus d'un an avant la diffusion TV fait que quand la série débutera son simulcaste tout Internet aura déjà vu au moins deux fois les16 premiers épisodes.

Et puis je serais producteurs d'anime au Japon je préférerais qu'un seul occidental achète ma série en import que 10 l'achètent en édition locale ou que 100 la regarde en simulcast. L'ordre de grandeur des prix est incomparable.





C'est une tendance forte ces derniers temps de ne plus proposer de sous-titres anglais sur les éditions jpn. Gundam AGE et Build Fighters en avaient, pas G-reco, BF Try ou G-Tekketsu . Les unitaires de Space Dandy ou Uchôten Kazoku en avaient, pas les ressorties en box. Little Witch Academia 1&2 en avaient, pas la série TV. Même Sunrise, qui en a proposé il y a quelques années sur une chiée de ses titres du studio 8 comme Accel World ou Horizon a arrêté depuis Cross Ange .

Alors que bon, ça ne coûte rien et selon le titre c'est de quelques dizaines à milliers de ventes qui sont grattables.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.