La nature de phénomène mondial n'est pas une excuse. L'esclavage institutionnalisé, et plus particulièrement la traite des noire, a été un phénomène global auquel une bonne partie de l'occident s'est adonnée en considérant que c'était dans les meurs de leur époque et ça ne l'empêche pas d'avoir été un crime contre l'humanité.

Et ce dernier point n'empêche pas non plus certains, notamment aux USA, d'être nostalgique de cette époque.



Et le fait que la colonisation française se soit mieux passée que celle d'autres n'excuse pas non plus la chose, pas plus qu'elle n'atténue la démarche. Ce sont les différents crimes perpétrés qui l'agrafent.

Ça reste une période où, pendant que la notion d'état-nation se répandait en Europe, les empires européens, fort de leur avancée technologique, se sont construits sur la soumissions de races supposément inférieurs et la négation de leur droit à disposer d'elles-mêmes. Je sais pas si le code napoléonien et les droits de l'homme valaient bien ça.

(d'ailleurs dans les crimes de la colonisation il y a aussi la décolonisation qui en créant des frontières arbitraires aux nouveaux états en ignorant parfois la réalité des peuplements a entrainé par la suite bien des conflits)



Quand au FLN c'était aussi des résistants qui se battaient pour leurs droits à disposer d'eux-même. Leurs méthodes sont à condamner, mais leur combat était légitime.





Maintenant en soit je suis d'accord que le qualificatif de crime contre l'humanité est sans doute très exagéré. Et je suis aussi d'accord qu'en France on a les yeux à peu près en face des trous, je réinvoque l'exemple du Japon pour illustrer une histoire coloniale complètement non assumée, mais c'est aussi pour ça qu'il faut lutter quand la droite revient à la charge et essaye d'édulcorer la chose au nom de l'honneur du pays.

