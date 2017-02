Yamatsuri : successeur des nocturnes epitanime

On vous donne rendez-vous ce Samedi dès 20 heures dans les locaux du groupe IONIS au Kremlin-Bicetre.



De 20h à 6h nous vous proposons : karaoké, jeux musicaux, jeux vidéo, jeux de cartes, projection ainsi que de nombreuses activités présentées par différentes associations ainsi que quelques surprises...



Voici la liste des activités présentent lors de la première édition de Yomatsuri qui aura lieu ce Samedi :



MASTER : Section Jeux Vidéo Musicaux

P04 : Espace Repas

P06 : Bouffe

P07 : Section Jeux Vidéo

P09 : Section Jeux Vidéo Musicaux

P10 : Section Jeux Vidéo

Amphi 4 : (Voir programme)



Carson : Idol no OTO

Lubalin : Sons of a /b/

Glaser/Loewy : Section Games from Japan



Sup Internet : 20h -> 23h : Doujinsphère / 00h-> 06h : Karaoke



Voici le programme de l'Amphi4, salle principale de l’événement :

20h - 23h : Karaoké

23h - 00h : Activités par l'association Sons of a /b/

00h - 01h : Projection des épisodes 03 et 12 de la série Mushishi Zoku-Sho suivi des épisodes 01 à 03 de Wooser no Sono Higurashi

01h - 02h : Activités par Idol no OTO

02h - 03h (x2) : Karaoké

03h - 04h : Projection des épisodes 01 et 02 de la série Danna ga Nani o Itteiru ka Wakaranai Ken suivi des épisodes 01 à 03 de Tonari no Seki-kun

04h - 05h : Projection des épisodes 01 et 02 de la série Denki-Gai no Honya-san suivi des épisodes 04 à 06 de Wooser no Sono Higurashi

05h - 06h : Karaoké



Une salle 100% Karaoké sera disponible a partir de minuit



Toutes les séries projetées lors de Yomatsuri #1 vous sont proposés par Crunchyroll.fr, plateforme légale de diffusion d'animées en France et dans le Monde en simulcast.



Rien ne va plus dans le royaume de Games from Japan ! Après le Bushiroad Spring Festival et le Bushiroad World Championship de passage à Epitanime, c’est une véritable frénésie qui s’est emparée de nos joueurs !



La première édition des Yomatsuri s’orientera donc vers des Events de plus en plus intenses pour étancher la soif de nos âmes intrépides ! Quatre Events pour le prix d’une nuit, pourrez-vous y survivre ?



Nous vous proposons le marathon suivant autour de nos jeux à succès :

Waifu Event ! (Weiss Schwarz) : Venez accompagné de votre Waifu pour montrer au clair de lune qu’elle est bien meilleure que celle des autres ! Aucune restriction pour ce tournoi à thème ! Même les Waifus bannies du format Neo-Standard peuvent être de sortie cette nuit !

Я Event ! (Cardfight !! Vanguard) : N’oubliez pas d’affronter la garde de la nuit de ‘. Tout le staff vous défiera avec leurs decks « Яeverse » sans l’intention de se faire libérer ! Parviendrez-vous assez loin dans cette aventure pour découvrir notre champion mystère de la soirée ?

The Kingdom Quest ! (Future Card Buddyfight) : Faites honneur à votre drapeau avec cette guerre des clans dans cette quête fratricide ! Faites équipes avec vos amis d’une soirée avant de les trahir en plein milieu de la nuit ! Votre but ? Gouverner en maître sur la cité !

Be my night Partner ! (Chaos TCG) : Dernière épreuve pour les âmes aguerries avec ce tournoi faisant s’affronter vos protégé(e)s ! Comptez sur vos amis pour faire de vos matchs un vrai festival de fun !



Alors n’hésitez plus, passez faire un tour du côté de chez nous ce samedi 25 octobre ! Pour l’ensemble de nos jeux, des zones d’initiations et de freeplay vous seront dédiées ! Vous n’avez plus aucune raison de ne pas venir !



Entrée : 5€

Entrée gratuite pour les membres de l’association Epitanime et les élèves du groupe IONIS.

Il n’est plus possible de rentrer passé 01h00.

Adresse : 14-16 Rue Voltaire, 94270 Kremlin-Bicetre