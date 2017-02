Une année spéciale mecha-design

Invités

MALIKI

Shinji ARAMAKI

Shinji ARAMAKI

Megazone 23 et Bubblegum Crisis

Gasaraki, Wolf's Rain, le premier film Naruto ou Fullmetal Alchemist.

Appleseed (2005) / Appleseed Ex Machina (2007) / Appleseed Alpha (2014)

Starship Troopers : Invasion

Albator, Corsaire de l'Espace (2013)

Shinji ARAMAKI

Shoji KAWAMORI

Shoji KAWAMORI.

Shoji KAWAMORI

Ulysse 31 et Super Dimension Fortress Macross

Super Dimension Fortress Macross - Do you remember love?

Macross

Vision d'Escaflowne, Arjuna

Aquarion.

les films Patlabor, Ghost in the Shell

Eureka Seven

Shoji KAWAMORI

Umewaka Motonori

Notre invité d’honneur : Umewaka Motonori 梅若基徳

Maître Umewaka

Bernard DEYRIÈS

Bernard DEYRIÈS

Jean CHALOPIN

Bernard DEYRIÈS

Thomas BOUVERET,

Stanislas BRUNET

Stanislas BRUNET

Oban, Star-Racers

HAL Film Maker,

Satelight

Macross Frontier, Hellsing Ultimate, Aquarion Evol, Aquarion Logos

Macross Delta

Furansujin Connection

Savin YEATMAN-EIFFEL

Sav! The World Productions

Savin YEATMAN-EIFFE

Toshiyuki INOUE

Saya No Uta de Gen UROBUCHI.

Loverin Tambourin

Nagao AKIHIRO et AYA

Nagao AKIHIRO

AYA

Fujio RYO

Loverin Tamburin

Les ROMANESQUES

Autres invités

Programme

Albator, l'histoire d’un film culte

Leiji MATSUMOTO

Shinji ARAMAKI

Shinji ARAMAKI

Yvan WEST LAURENCE

Julien PIROU

Animation 2D VS 3D

Shinji ARAMAKI et Shoji KAWAMORI

Olivier FALLAIX

Les ROMANESQUES en concert

Loverin Tambourin, le concert

Macross, la saga mythique

Macross

Super Dimension Fortress Macross

Macross Delta en 2016

Shoji KAWAMOR

Yvan WEST LAURENCE

Julien PIROU

Masterclass Shinji ARAMAKI, mecha-designer

Shinji ARAMAKI

Shinji ARAMAKI

Oban Star-Racers a 10 ans !

Le Japan Tours Festival

Savin YEATMAN-EIFFEL

Autres évènements :

Tarifs

Lieu

Dates et Horaires

Animation et mecha-design au coeur du Japan Tours Festival cette année :Une exposition spéciale sur les techniques de l'animationUne exposition des artistes Bureau 21 sur les robotsUn cycle de conférences spécialiséesDes invités de marques exceptionnelsDes projections, des rencontres et des événements ponctuelsTout un programme hors du commun pour une année tournée autour de l'animation japonaise et des robots.Sans oublier que nous accueillerons une exposition et une partie de l'équipe de Oban Star Racer (une magnifique coproduction franco-japonaise) pour célébrer les 10 ans de la série.Et encore pleins d'autres surprises à découvrir....Elle nous a fait l'honneur d'illustrer notre affiche, et elle vient nous rendre une petite visite.Retrouvez la célèbre bloggeuse BD tout le week end sur son espace dédicace.MALIKI est une jeune femme, qui se met en scène, sur son blog maliki.com, sous la forme d'anecdotes de son quotidien, ordinaires ou extraordinaires. Elle a aujourd’hui 7 recueils et un artbook aux éditions Ankama. Versatile, elle peut aussi bien partager les amusantes facéties de ses chats que les aventures épiques de Lady, son double surnaturel, en passant par des angoisses existentielles ou des réflexions plus profondes sur le monde et la société.lbator, Starship Troopers, Appleseed ou encore MASK ou Pole Position : notre invité d’honneur est à la fois un mecha-designer de génie et un réalisateur moderne plein de talent.commence sa carrière au début des années 80 en tant que mecha-designer sur des anime comme Mospeada (Robotech en occident), ainsi que sur les séries franco-américaines Pole Position et MASK, produites par la DIC et réalisées par Bernard DEYRIÈS. Entre le milieu des années 80 et le début des années 90, il va ensuite participer à des postes divers (mecha-designer toujours, mais aussi créateur et réalisateur) à de cultissimes productions OAV parmi lesquelles. Tout au long de sa carrière il continue à contribuer au design de nombreux anime commeMais c'est surtout en tant que réalisateur de cinéma qu'on le connaît grâce à la trilogie, ainsi qu'à(vidéofilm, 2012) et enfinqui a rencontré un franc succès en France avec plus de 700 000 entrées.Alors que l'animation japonaise reste encore très majoritairement dessinée en 2D,est aujourd'hui un des principaux acteurs de l'animation 3D en images de synthèse.La saga Macross, Ulysse 31, Vision d’Escaflowne et bien d’autres, des séries animées dont les mecha ont été conçus par un maître aujourd’hui mondialement reconnu :fait ses premières armes en mecha-design au début des années 80 sur la ligne de jouets Diaclone (qui deviendra Transformers), ainsi que sur les sériespour laquelle il crée le mythique "Variable Fighter" VF-1 Valkyrie. Très vite il gagne ses galons de metteur en scène et se retrouve co-réalisateur sur le filmsorti en 1984, énorme succès dont l’aura et la magie restent intacts encore aujourd’hui. KAWAMORI n’a alors que 24 ans…A l'exception de Macross 2, il est ensuite aux manettes de tous les animequi suivront : Macross 7, Macross Plus, Macross Zero, Macross Frontier, jusqu’à Macross Delta en 2016. Il est aussi créateur (et le plus souvent réalisateur / mecha-designer) sur, ou encoreParallèlement il continue d’exercer ses talents de mecha-designer sur des anime dont il n’est pas le créateur :, ou plus récemment les séries. Il officie également en tant que mecha-designer dans le jeu vidéo, notamment sur la série Armored Core.fait partie des rares artistes à pouvoir mener de front la création, l’écriture, le design et la réalisation d’anime de SF ambitieux !Un invité exceptionnel cette année pour découvrir l’art ancestral du Nô.est détenteur du titre de trésor culturel national vivant, titre décerné par le ministère japonais de la Culture pour désigner des personnes certifiées conservateurs des biens culturels immatériels importants.Né dans la famille Umekawa dont la lignée se perpétue depuis le Moyen Age, il commence à monter sur scène au cœur de la région du Kansai, à 3 ans.Il se produit à plusieurs reprises à travers le monde notamment en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas et en Grèce. Il ne pratique pas uniquement les arts traditionnels japonais puisqu'il collabore à de nombreux projets et ouvrages relatifs à l'art, à la musique et à la mise en scène et œuvre à travers le monde à la promotion des arts scéniques.Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or, Les Minipouss, Jayce et les Conquérants de la lumière, MASK, etc. Toutes ces séries des années 80 ont été réalisées par Bernard DEYRIÈS, un artiste à la carrière incroyable.Né en 1947 à Tours,est fasciné depuis son plus jeune âge par l’univers du dessin animé et du film d’animation. En 1970, après une solide formation à l’école Brassart, puis aux Beaux-Arts de Tours, il devient directeur de création pour plusieurs agences de publicité. En 1973, il rejointau sein de son studio DIC.En 1980, au sein de DIC,se retrouve réalisateur de la 1ère coproduction avec le Japon : Ulysse 31. Cette aventure lui permet de réaliser de nombreux dessins animés au succès international. Dix ans plus tard, avec 3 associés, il monte Story, un studio de pré-production d’animation au service des producteurs de l’époque. Ainsi naissent des dessins animés destinés au jeune public, comme Sophie et Virginie, Les Malheurs de Sophie, Petit Potam, etc. À la retraite depuis 2009, il se consacre à ses premières amours : le dessin et la peinture. Il supervise néanmoins l’adaptation manga des Mystérieuses Cités d’Or, dessinée parainsi que la partie artistique de la suite de la série mythique.Mecha-designer et chef décorateur français ayant travaillé près de 15 ans au Japon,a un parcours atypique.Diplomé de l’école des Gobelins, il travaille sur Kaena la prophétie (le premier film d'animation français réalisé en 3D), et au studio Disney de Montreuil avant de rejoindre le studio Sav! The World pour la production du pilote de. Il part alors vivre au Japon avec toute l'équipe.Il officie en tant que mecha-designer et chef décorateur. Après ce projet marquant pour sa carrière, il décide de rester travailler au Japon, d'abord au sein du studioqui a produit l'animation d'Oban, puis rejoint en 2007 le studiooù il rencontre le mecha-designer Shoji KAWAMORI. Il y travaille alors sur différents anime parmi lesquels, et tout récemmentDepuis 2015, en parallèle de ses activités, avec d'autres artistes de l’animation vivant au Japon, il développe le site web communautaire, regroupant informations et conseils à destination des jeunes Français souhaitant travailler dans l’animation au Japon.Auteur, réalisateur et fondateur de la sociétéL est aussi le créateur de la série d’animation à succès Oban Star-Racers. Il en est également le producteur, le réalisateur (avec Thomas ROMAIN) et le scénariste de tous les épisodes.Série mélangeant animation 2D et 3D, aventure et émotions, Oban est un rare exemple de collaboration entre le Japon et l'Occident vraiment réussie.La série a été diffusée dans plus de cent pays dans le monde, dont le Japon et les États-Unis. Elle a remporté plusieurs prix dont celui du magazine AnimeLand et le Grand Prix du Divertissement Polymanga, et a également été nominée, entre autres, aux British Academy Awards.Pour d’autres sociétés, il a écrit près d’une centaine d’épisodes de série d’animation et à créé des séries comme Le Magicien et Dragon Flyz (Xilam). Il a également participé à de nombreux courts métrages de fiction en tant que réalisateur, producteur, cadreur ou ingénieur du son.Savin développe actuellement plusieurs projets de longs métrages en liaison avec le Japon. Parmi ceux-ci : Les 2 Reines, en collaboration avec le grand animateur, et l’adaptation du visual-novelLe dimanche 26Groupe formé en 1997 pardans la préfecture d’Hiroshima, il est constitué actuellement de quatre membres :(piano, arrangements),(auteur, compositeur, interprète), TAKUMI (basse),(guitare).Depuis quelques années, ils tournent beaucoup en France et en Europe et ont su créer un bon groupe de Fans. Principalement connu en France pour avoir composé et interprété l’opening de l’anime Disgaea,nous livrent une J-pop énergique qui saura ravir les fans du genre et autres curieux.Le vendredi 24Retour en France pour les ROMANESQUES, un groupe japonais décalé à l'univers coloré et extravagant.Duo japonais, TOBI et MIYA interprètent leurs propres chansons pop-décalées accompagnées de leurs kitsch chorégraphiques.Originaires de Tokyo, ils ont vécus à Paris : ils ont participé à l'emission La France à un incroyable talent, chantent souvent en français et ont écrit une chanson pour la série amateur France Five (un pastiche des séries super sentai, comme Power Ranger, mais basé sur la culture française).A l'origine personnage de manga né sous la plume de, le célèbre capitaine pirate de l'espace ALBATOR (HARLOCK en version originale) a connu de nombreuses incarnations animées, dont certaines très populaires en France comme Albator 78 et 84. La dernière apparition à l'écran du personnage s'est faite de façon magistrale au cinéma avec le film 3D Albator, Corsaire de l'Espace (2013) qui a rassemblé plus de 700 000 spectateurs en France. On doit ce film à, grand réalisateur et mecha-designer qui a notamment aussi dirigé les films Appleseed.Vous voulez en apprendre davantage sur le plus célèbre pirate de l'espace, et sur la carrière passionnante deVenez à sa rencontre lors de cette conférence unique animée par(AnimeLand) et(Nolife), tous deux grands fans et connaisseurs de l'univers d'Albator et de l'œuvre du réalisateur.Vous préférez l'animation 2D ou 3D ?Les fans japonais semblent toujours attachés à la 2D, mais la part de l'animation 3D dans la production nippone progresse... l'occasion de faire le point.Animation 2D : animation dessinée à la main (soit sur papier, soit directement sur ordinateur)Animation 3D : animation en images de synthèse, calculées par ordinateur (à ne pas confondre avec la notion de 3D utilisée pour les salles de cinéma, les téléviseurs ou les Blu-ray)L'utilisation de la 3D dans l'animation japonaise ne date pas d'hier : on peut en voir les premiers essais dès le début des années 80 (Ulysse 31, Golgo 13, SF Shinseiki Lensman). Mais elle reste très expérimentale jusqu'au milieu des années 90. On la retrouve ensuite -avec parcimonie- dans Princesse Mononoke, et surtout dans Blue Submarine n°6 (1998) qui est alors la référence en la matière.Aujourd'hui, bien que les machines (robots, vaisseaux, etc.) soient le plus souvent animées en 3D, la 2D reste très majoritairement utilisée pour l'animation des personnages. Cela n'empêche pas la multiplication d'exemples récents d'animés "full 3D" : le film Albator, Corsaire de l'Espace, Arpeggio of Blue Steel, Knights of Sidonia, Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, et bien d'autres.Cette conférence sera l'occasion de confronter les points de vue d'artistes qui ont fait le choix de l'une ou de l'autre technique :, les deux invités d'honneur du Japan Tours Festival !La conférence sera animée par(Crunchyroll), spécialiste de l'animation japonaise.Le samedi 25Japan Tours Festival, du 24 au 26 février 2017 au Vinci, Tours37-Indre-et-loireLes ROMANESQUES, un grand concert à ne surtout pas manquer!Drôle, décalé, coloré, entrainant et attachant. Venez plonger dans l'univers des ROMANESQUES le temps d'un concert hors du commun.Follement japonais, ce duo amoureux de la France vous fera découvrir ses musiques étonnantes et ses chorégraphies kitschs à souhait.Êtes vous prêts pour cela ?Le dimanche 26Retrouver le groupe Lovelin Tambourin en concert sur la scène Brutal KawaiLe dimanche 26Japan Tours Festival, du 24 au 26 février 2017 au Vinci, Tours37-Indre-et-loireest une des franchises les plus populaires de l'animation japonaise. De la mythique première série(diffusée en France sous le titre Robotech) jusqu'à(inédite en France), la saga a été pilotée de main de maître parI, qui nous fait l'honneur de venir cette année au Japan Tours Festival. Le mecha-designer français Stanislas BRUNET qui a travaillé près de 10 ans à ses côtés sera également présent.Venez découvrir avec ces deux grands artistes les secrets de la saga Macross !La conférence sera animée par(AnimeLand) et(Nolife), tous deux grands fans et connaisseurs de cet univers.Le vendredi 24Vous voulez en savoir plus sur la conception des robots, des vaisseaux ou autres mecha ?Venez assister à une démonstration de mechanical design (mecha-design pour les intimes !), par un maître du genre :, invité d’honneur du Japan Tours Festival !Pour plus d’infos sur, n'hésitez pas à consulter sa fiche invité sur le site.Le vendredi 24Japan Tours Festival, du 24 au 26 février 2017 au Vinci, Tours37-Indre-et-loireMolly et la grande course intergalactique d’Oban Star-Racers, ça vous rappelle des souvenirs ? C’était il y a 10 ans...marque le 10ème anniversaire de cette superbe coproduction franco-japonaise diffusée sur France 3. Plein de surprises vous attendent autour de cet événement, à commencer par une conférence en présence de son créateur, producteur et réalisateur,, qui reviendra sur cette aventure unique de la télévision en compagnie du mécha-designer Stanislas Brunet .Ne ratez pas la projection unique des deux pilotes d’origine…Entrée 1 jour en prévente : 12€ (13€ sur place)Pass 3 jours : 30€Pass VIP 3 jours : 50€Gratuit pour les moins de 8 ans: Centre International des Congrès de Tours (Vinci)Vendredi 24 février de 10h à 20hSamedi 25 février de 10h à 20hDimanche 26 février de 10h à 18h