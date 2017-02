.2. Les longs métrages

IN THIS CORNER OF THE WORLD (KONO SEKAI NO KATASUMI NI),

Japon, 1944. L’histoire de Suzu, jeune mariée qui s’installe dans sa belle-famille aux alentours du port de Hiroshima. On suit le quotidien de cette famille qui subit chaque jour les raids de l’armée américaine, jusqu’à la bombe atomique, en 1945. Le réalisateur du film, Sunao Katabuchi, a fait ses armes au Studio

En présence du producteur du film, Taro Maki.

UN, LA VOIX DU CŒUR (KOKORO GA SAKEBITAGATTERUNDA),

Jun, qui, après avoir perdu sa voix suite à un sort maléfique, verra sa vie bouleversée lors de sa rencontre avec le club musical de son lycée.

SEOUL STATION (SEOULYEOK),

Après The King of Pigs et The Fake , Sang-ho Yeon reste fidèle à son style sombre et pessimiste et nous livre Seoul Station, nouvelle critique acide et violente de la société coréenne. Nous suivons la nuit d’horreur de trois personnages de la classe moyenne qui tenteront de survivre à une invasion de zombies.

YOUR NAME (KIM NO NA WA),

Le dernier-né du réalisateur japonais Makoto Shinkai, déjà considéré dans son pays comme le digne successeur de Miyazaki, à l’origine de The Garden of Words et Voyage vers Agartha . Your Name met en scène Mitsuha, une jeune fille qui s’ennuie dans son village de montagne, et Taki, un lycéen branché de Tokyo. Les deux ados nouent une étrange relation lorsqu’ils se mettent à échanger leurs corps à travers leurs rêves.

Les 5 longs métrages en compétition internationale jeune public sont :

A côté des films d’ouverture et de clôture, cinq films sont présentés hors compétition.

En plus des dix-huit films en sélection officielle, le festival montrera quatre films en reprise :

BELLADONNA (KANASHIMI NO BERADONNA), Eiichi Yamamoto, Japon, 1973, 1h29’

Jeanne, dans l’espoir d’obtenir vengeance, pactise avec le Diable après avoir été violée par le seigneur de son village. Métamorphosée par cette alliance, elle se réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna. Film éminement psychedélique et à forte charge érotique, le film est ressorti en version restaurée en 2016.

LA TORTUE ROUGE, Michael Dudok de Wit, France/Japon/Belgique, 2016, 1h20’

Bien accueilli à Cannes où il a remporté le prix spécial « Un Certain Regard », cette co-production du studio Ghibli a ému un grand nombre de spectateurs. En plus du film, le festival diffusera aussi un documentaire consacré à Michael Dudok de Wit et aux différentes étapes de réalisation de La Tortue rouge

(dont une partie a été faite en Belgique)

