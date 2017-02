En vrac et de façon non exhaustive :

-les fragments d'immeubles qui volent au début (edit : le plan apparait non finalisé dans le Animator expo 7)

-l'hélice et le poteau sur la plage (les plans suivant c'est quand Shinji arrive au geofront ou quand il erre seul) (edit : pareil en fait)

-Le gros plan de la Lune qui se révèle à travers la fumée

-Le Shinji au bord de l'eau et les plans qui suivent immédiatement après (mais je sais que je les ai déjà vu, faut que je ressorte le blu-ray et fouille les bonus) (C'est le Animator Expo 7, until you come to me )



Dans la seconde moitié je ne vois que des plans déjà existants.



-------------------------edit-----------------------------------

Bon en gros t'as rien d'inédit en fait. C'est soit des extraits du film, soit des plans de l'Animator Expo 7 plus ou moins retravaillés.

Pas de scènes coupées, CQFD.

----------------------------------------------------------------

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.