Ça fait quelques années que je lis ce forum sans jamais intervenir, mais je trouve tout ce débat sur la colonisation assez étrange. Je ne parviens pas à comprendre que vous preniez au sérieux une déclaration extrêmement politique, et donc absolument pas historique, d'un arriviste comme Macron.



Énormément de choses me dérangent dans sa déclaration. Déjà qualifier la colonisation de crime (ah non, de crime contre l'humanité, carrément) c'est absolument stupide. La colonisation c'est un phénomène global, largement inévitable par ailleurs, qui dure un siècle (pour le second empire colonial) qui implique des tas d'acteurs et des situations extrêmement différentes. Le danger, il me semble être là, la déclaration de Macron est volontairement réductrice. À la manière dont vous en parlez, j'ai l'impression que vous avez en tête l'Algérie, qui fut un exemple de colonisation particulièrement raté. Quel est le rapport entre l'Algérie, qui fut une colonie de peuplement, et le Maroc, placé sous protectorat où les Français ont été assez intelligents de maintenir les institutions en place. Quel est le rapport entre Lyautey, Brazza et la situation catastrophique du Congo belge ? Dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, c'est tout simplement ignorer que ce qu'on appelle l'Empire colonial est un patchwork d'entités plus ou moins contrôlées.

Et c'est mon autre problème d'ailleurs, ce que dit Macron donne une vision totalement fausse de la colonisation. Imaginer les Européens débarquer partout en Afrique, et l'exploiter de manière brutale et violente est typiquement une image d'Épinal. Les Européens étaient toujours sous représentés, savaient jouer des dissensions politiques au sein de ces espaces et étaient soucieux de s'appuyer sur des autorités locales. Continuer de propager ces images des Européens maîtres du territoire colonisé, c'est ignoré les post colonial studies qui ont montré que les indigènes étaient parfaitement capables d'agir et ont participé à la colonisation. Ce n'est que quand la métropole perd le soutien de ces élites que l'indépendance devient inévitable.



Tetho parle de la nécessité de s'excuser pour éviter les tensions. Ce serait complètement inutile, tant l'histoire coloniale est instrumentalisée. La véritable réconciliation, elle pourra avoir lieu quand anciennes colonies et métropole écriront l'histoire ensemble. Mais pour des raisons identitaires, ça reste très difficile dans certains pays. Il faudrait par exemple que l'Algérie regarde et reconnaissent les crimes du FLN, puisse admettre que justement la colonisation a eu des conséquences positives (ce qui est évident, tout comme la seconde guerre mondiale a pu en avoir et ne justifie absolument pas la violence dont se sont rendus coupables les Européens) mais ça, ça reste un discours qui ne passe pas.

L'histoire coloniale se porte bien en France. Ce n'est pas un tabou, c'était une question au Capes d'histoire, c'est enseigné aux classes de quatrième et de première. Le blocage en la matière ne vient pas d'une France incapable d'accepter ses crimes. Car il y en a eu pendant la colonisation, c'est indéniable, mais dire que ce phénomène est dans son ensemble un crime, c'est aussi stupide que de dire que la seconde guerre en est un.