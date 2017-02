Non, l'affaire n'est pas entendue depuis 65 ans. Je crois qu'il doit bien en avoir un ou deux ici qui ont des parents pieds-noirs, ou même qui étaient algériens sous l'Algérie française. Ou bien indochinois. Pour prendre un exemple encore plus sensible dans nos pays c'est comme la responsabilité de l'occident dans la Shoah, on connais tous des gens dont une partie de la famille a péri en camp de concentration.

Les cicatrises sont encore là. D'où l'importance de regarder là chose dans les yeux afin à la fois d'arrêter de se voiler la face et de faire cesser le chantage à la culpabilité quand plus personne de vivant n'a eut son mot à dire dans la chose.





Pour Jules Ferry je ne sais pas si il faut déminer la chose. On ne peut analyser des propos énoncés il y a 150 ans avec une grille de lecture contemporaine, c'est une aberration. Ou alors il faut aller au bout de la démarche et reprocher à Platon de ne jamais avoir dénoncé l'esclavage.

