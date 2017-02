En soit je n'ai aucun doute qu' Avatar 2 , 3, 4 et 5 seront des bons films. Cameron a passé une décennie entière à les concevoir et, comme on l'a vu avec Mad Max Fury Road , c'est généralement une bonne chose. Ça sera des films solides, bien écrits, bien filmés, bien montés... Cameron est pas un bleu, il sait ce qu'il fait. Et si il laisse tomber ses ambitions de 3D sans lunettes mais pousse le HFR ça sera nickel. En terme de divertissement et de dépaysement, comme l'original ça sera au top.

Par contre dès qu'on y réfléchira un peu en sortant de la salle on réalisera que ces sont encore des films hypocrites noyés dans les clichés et fantasmes occidentaux que sont le bon sauvage, le retour à la nature et autres bullshit neoage aussi faussement séducteur à notre époque que l'anticapitalisme. Bref ça sera Danse avec les Schtroumpfs II .



J'aimerais que Cameron me donne tord, mais les similitudes à ce niveau entre Titanic et Avatar m'ont convaincus qu'il écrit ses films ainsi en sachant parfaitement ce qu'il fait car il a compris que c'est le meilleur moyen de gagner le cœur du public.

