Interview de Masao Maruyama, c'était juste avant la sortie du film, in this corner of the world :Rien de neuf à l'horizon dans cette interview, pas de news croustillantes.Depuis cette interview, y a eu de bons résultats financiers en fin d'année 2016 pour Mappa.Yuri on ice qui se vend à plus de 50 000 exemplaires.Et in this corner of the world qui vient d'atteindre les 1,5 milliards de yens au cinéma, soit largement mieux que les précédents films de Sunao Katabuchi.