Les éditions Komikku vous souhaitent une belle année 2017, une santé de fer, de beaux projets et de belles lectures ! Durant ce mois de janvier, ce serontCe sont donc une nouvelle série choc, une fin de série et deux tomes 2 très attendus qui vous sont proposés en ce mois de janvier ! Après "L’île infernale" et "Reversible man", les éditions Komikku sont heureuses de vous présenterle nouveau thriller palpitant et sanglant de! Yuka Nagate revient en force avec une série qui bouleversera tout concept de la morale. L'auteur mène cette nouvelle série avec une remarquable virtuosité : l'histoire développée ici est passionnante, totalement fascinante et superbement dessinée ! Alternant avec habileté scènes chocs, destins tragiques et immoralité, "" est un thriller qui nous vous lâchera pas. De plus, son dessin au scalpel captive : tour à tour précis, sanglant, explosif... il sait aussi prendre forme de superbes lavis. Une grande réussite narrative et graphique à découvrir !! ATTENTION, "GIFT±" VOUS PRENDRA AUX TRIPES ET NE VOUS LÂCHERA PLUS !se conclut en janvier avec un troisième tome plein d'action et de rebondissements ! Après deux tomes très dynamiques, cet hommage assumé, cruel et réussi à "Pokémon" se clôt ici avec adresse. Les combats à mort entre humains et créatures sans pitié cessent dans un lot de révélations bien amenées. Bourrée d’action et d’aventure, cette trilogie à la mise en scène impeccable aura su capter le lecteur grâce à son histoire efficace, son énergie entraînante et son trait vif et détaillé... mais aussi le surprendre grâce à des retournements de situations dantesques et des scènes aussi surprenantes que sanglantes. UNE TRILOGIE À DÉCOUVRIR !2 suites sont également de la partie : -nous revient avec un deuxième volume encore plus dense que le premier. L'histoire avance à grands pas et happe le lecteur, le graphisme s'améliore encore et le scénario prend toute son ampleur. Un manga horrifique comme on en a rarement lu ! Plus qu'un tome et c'est la fin !! - Après un premier volume introductif et envoûtant, "vous ravira grâce à son univers toujours aussi riche, son graphisme à couper le souffle... mais aussi grâce à la tournure que prend l'histoire. Dans ce volume, Somali et le golem vivent des histoires plus développées et plus riches, un fil conducteur traverse tout le récit et finit de nous prouver que nous sommes bien face à un titre fantasy de haute volée et qui en a encore sous le pied !seront disponibles dès le. Pour ", rendez-vous en librairie ont dès le. Très bonnes lectures à tou(te)s et très bonne année 2017 !