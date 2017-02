Pewdiepie est depuis un moment dans une posture auto-destructrice qui hurle "je n'arrive pas à appuyer sur la détente".



Il a été le champion des mecs qui se forçaient devant la caméra pour répondre aux attentes de leur public (/pour le fric) et ça a fini par le rattraper. Aujourd'hui il assume plus ses vidéos débiles d'il y a quelques années, a essayé de se reconvertir dans les vlog face caméra mais n'a pas tenu le rythme, ça l'a visiblement affecté et il enchaine les provocations sans réellement les assumer. Il a par exemple promis deux fois de supprimer sa chaine, mais s'en est sorti avec des pirouettes comme "je supprime ma chaine secondaire, haha vous l'avez pas vu venir hein", ou quand il a reçu son trophée custom pour ses 50 millions d'abonnés il l'a immédiatement mis aux enchères sur ebay avant de le retirer quelques heures avant la fin de l'enchère. Le coup du "mort aux juifs" c'est juste le niveau au dessus, et il va probablement continuer la surenchère jusqu'au point de rupture.

Le mec est devenu à la fois trop connu et trop riche en trop peu de temps et pour pas grand chose et il fini par en payer le prix sur sa santé mentale. Et le fait de vivre au Royaume-uni, loin de sa famille et ses amis d'enfance, ne doit pas aider.

C'est un type qui me laisse assez indifférent, mis à part le fait qu'il a fait énormément pour le jeu indé quand il aurait pu devenir un vendu façon Cyprien-Squouizie, mais j'espère qu'il finira par s'en sortir parce que ce que je vois de loin sans m'intéresser à lui est assez désolant.

