Doki-Doki

Sa Majesté le chat

avril 2017

Akihiro Kimura

Auteur

Prix

Résumé :

À la maison... le roi, c'est le chat !

Chez Akihiro Kimura, auteur de manga, on comprend vite qui commande : ce sont ses chats ! Depuis ce jour où il a ramené chez lui un premier petit chaton tout mignon, les félins règnent sur son foyer ! Ils l'empêchent de travailler, n'en font qu'à leur tête, se battent pour un rien… Ce sont eux les maîtres, et lui ne semble être là que pour les servir ! Découvrez le quotidien de cinq maîtres chats et de leurs dévoués serviteurs humains… Une vie avec ses joies et ses peines, et surtout pleine d’amour, de gaffes et de ronrons qui feront vibrer le coeur des amoureux des chats

a le plaisir de vous annoncer la sortie de sa première série féline :Un manga tout en couleurs et irrésistiblement kawaï à retrouver en librairie dès le mois d'Pendant 18 ans, le mangakaa observé en détail ses compagnons (dont on retrouve les photos à chaque fin de chapitre) pour leur rendre un hommage à la fois drôle et tendre, dans lequel vous vous retrouverez forcément !: KIMURA AkihiroOne-shot en couleursSens de lecture françaisSortie le 5 avril 2017: 9,90€© 2015 KIMURA Akihiro / KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN