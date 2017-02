Je te rejoins que ça ne se joue pas exactement pareil (l'option de vitesse changeait pas mal la donne). Mais dans les faits c'est le même jeu qui a été un peu réajusté et vu quelques personnages ajoutés. Les mecs sont loin d'être reparti de zéro ou pas loin. La base est la même, on lui a ajouté un peu de contenu en plus. Les changements sont comparables à ce qu'on a vu entre les deux saisons de Street V juste là, et ça reste le même jeu.



Et je pense pareil pour les Street III , même si le changement des décors fait que les jeux se ressemblent beaucoup moins que les Street II , Street IV ou Street Zero II > Zero III malgré l'ajout du choix des -ISM qui changent pas mal la façon dont on va approcher le jeu.



Pour illustrer, à mes yeux Blazblue c'est aussi "un seul jeu" qui est constamment réajusté et augmenté depuis 10 ans. Tu compare l'original et Central Friction et ça n'a plus grand chose à voir, mais les équipes d'Arcsys se sont "contentés" de retravailler le même jeu à chaque fois, il n'ont pas repris le travail depuis le début. Là où chez KOF les épisodes successifs apportaient parfois des changements radicaux qui font que chaque itération est un jeu à part entière. L'ajout des barre de charge dans 2X est loin d'être aussi significatif que le changement de système de charge entre KOF '95 et ' 96 .

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.