Ghost in the shell perfect edition

L’édition originale !



Collection Seinen

Format : 145 mm x 210 mm

Faconnage : Souple

352 pages

Editeur Japonais : Kodansha

Prix : 14.95 €

A paraître le 08/03/2017



Après Akira et Gunnm , découvrez l’une des œuvres fondatrices du manga en France dans sa forme la plus complète. La trilogie de Masamune Shirow, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface et Ghost in the Shell 1.5: Human Error Processor , popularisée par le film d’animation de Mamoru Oshii, a toujours été disponible en France dans un format cartonné, sens de lecture inversé, basé sur l’édition américaine.



Le monde redécouvre aujourd’hui le major Kusanagi sous les traits de Scarlett Johansson, et il nous était indispensable de proposer l’œuvre d’origine, dans une édition revue par l’auteur : sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées, écritures de l’auteur respectées… À lire absolument avant de passer au cinéma !