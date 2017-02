13 Mai 2016

GWENDOLINE T.2

Dans la collection Classiques Tome n°2 Sortie le 13/05/2016 Prix : 29,90 € Sept ans se sont écoulés et Gwendoline va maintenant au collège. Elle y a intégré un club d’équitation dans lequel Vivianne, son aînée, lui mène la vie dure… Gwendoline espère pouvoir rentrer un jour en Angleterre pour y voir son père, Annie et Arthur. Elle apprend que son rêve va peut-être pouvoir se réaliser…

