Saga a écrit: 1. Sunrise veut sortir ses titres patrimoniaux de Gundam en Occident.

2. Pour cela, ils cherchent des distributeurs locaux pour tout sous-traiter/exécuter, mais le Japon reste le donneur d'ordres.

3. Aux Etats-Unis, c'est Righstuf qui joue ce rôle. En Europe, c'est Anime Limited. La sphère anglophone a un avantage sur nous : tout ou presque a été traduit voire doublé dans leur langue (les subs US de ZZ datent de 2004-2005 les cocos).

4. Du coup, la France est l'étape limitante. Alors on fait ce qu'on peut avec la marge de manœuvre qu'on a : ça donne les trois arcs majeurs de l'UC traduits chez nous (dont les films MSG déjà faits chez BEEZ).

5. Vu le succès de la saga chez nous, la sortie de ces titres vieux de 30 ans, c'est surtout pour faire plaisir aux Japonais, hein. Et dire que certains exigent First ou Turn-A...