Kazé a une triste nouvelle aujourd'hui ! Une nouvelle pour les clients de KZTV.Nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture définitive de notre chaîne thématique KZTV.En effet, au 31 mars 2017, KZTV ne sera plus accessible auprès des opérateurs suivants : Bouygues Telecom, FREE, Play TV et SFR. D'ailleurs, la chaîne n'est actuellement plus disponible sur Orange.Nous vous remercions pour ces années partagées, ces aventures racontées...mais surtout de la confiance que vous nous avez accordée, durant ces neuf années d'existence.Rassurez-vous, c'est juste un au revoir ! Nous ne manquerons pas de vous informer de nos projets futurs.En attendant, vous pouvez continuer à suivre vos héros préférés sur le service de streaming ADN : http://animedigitalnetwork.fr/ Encore une fois, nous vous remercions pour cette aventure inoubliable et sincère sur le thème de l'animation japonaise.L'équipe Kazé