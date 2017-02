sangofe a écrit: Athena18 a écrit: Pour info, on a interrogé (mon copain) son pote qui bosse chez AB.



Le service vidéo (DVD) restera toujours ouvert , comme il a dit tant qu'il y aura de la demande ça fermera pas et que c'était pas prévu à ce jour.



Donc ça sert à rien de paniquer pour un rachat d'une entreprise / société en craignant le pire comme j'ai pu constater sur DVDANIME.NET.



Il restera ouvert sous le nom/label AB? Ou sous "Mediawan"? Et est-ce qu'ils sortiront de nouvelles release?

Il faut lire... J'ai dis que selon notre pote qui bosse chez AB, le service vidéo (DVD) restera ouvert tant qu'il y aura toujours de la demande et même si la vente se concrétise.Donc qu'il change de nom ou autre, on s'en tape, non ? Car tant qu'ils feront de la vidéo en support physique, le reste n'est pas important.