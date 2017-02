Non mais l'idée que Nintendo sort des jeux en boites terminés et complets c'est fini depuis Sm4sh et surtout Splatoon . Et c'est Iwata qui a validé ces projets et leurs modèles économiques. Sans parler du scandale des amiibos qui te verrouillent des modes entiers sur certains jeux (le mode hard mentionné plus haut, la coop sur Shovel Knight ...).

Faut vraiment tenir à ses illusions vielles de 20 ans pour croire que Nintendo représente encore une différence en terme de modèle économique. Fire Emblem Heroes en est la dernière preuve, si elle était nécessaire.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.