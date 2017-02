Rock 'n' Roll High School : Après avoir réalisé Hollywood Boulevard pour un budget ridicule, Joe Dante et Alan Arkush reçoivent la bénédiction de Roger Corman pour s'occuper de productions plus ambitieuses. Le premier hérite de Piranhas , le second de Rock 'n' Roll High School - même si dans les faits ils ont collaboré sur leurs long-métrages respectifs - à leurs yeux le projet le plus intéressant des deux.

Riff Randell est une lycéenne accro aux rock'n roll aux prises avec la nouvelle directrice de son établissement, une psycho-rigide farouchement opposée à cette musique qu'elle juge corruptrice. Lorsque les Ramones viennent donner un concert en ville, la situation dégénère.

Un petit coup de cœur et une des meilleures productions estampillées New World Pictures (avec Death Race 2000 ). Rock 'n' Roll High School est certes imparfait mais dégage une énergie et une bonne humeur communicatives compensant largement ses défauts.

Mon principal reproche concerne les acteurs. Si l'héroïne est une boule d'énergie et de fraicheur, rayonnant à chaque instant, difficile d'en dire autant des deux personnages masculins principaux, terriblement mal joués. Les Ramones tiennent une place importante dans l'intrigue, mais d'une scène à l'autre semblent s'amuser comme des petits fous puis survoler le film comme si tout cela ne les concernait pas vraiment. Outre l'actrice principale, Paul Bartel constitue une véritable attraction dans ce rôle d'un professeur de musique plutôt ouvert d'esprit malgré un snobisme apparemment, et qui se demande si la principale n'est pas sérieusement dérangée.

Il s'agit avant tout d'une comédie, même si l'aspect musical reste très marqué, et à ce titre, Rock 'n' Roll High School enchaine les gags avec plus ou moins de réussite. Cela parait parfois très aléatoire, comme si les auteurs - Arkush et Dante eux-mêmes - avaient jeter sur le papier toutes les idées leur passant par la tête sans se soucier si elles allaient fonctionner. Or, tu ne peux pas balancer autant de n'importe quoi à l'écran sans taper dans le mille de temps en temps. Sans compter qu'avoir Jerry Zucker en réalisateur de seconde équipe (responsable en particulier d'une scène incroyable avec un avion en papier), ça aide. Résultat des courses, je me suis mine de rien bien marrer à de multiples reprises. Et en dehors de ses pitreries, les séquences musicales s'avèrent entrainantes et réjouissantes ; même si j'ai trouvé que le concert des Ramones trainait un peu trop en longueur.

Rock 'n' Roll High School est un film drôle et positif, nous sentons à chaque instant que les personnes impliquées se sont énormément amusées durant le tournage. Et il y a Dick Miller.