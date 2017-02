Hiver 2017 : récapitulatif des titres diffusés sur Crunchyroll

Les annonces de la saison sont maintenant terminées (sauf surprise de dernière minute !). Voici la liste récapitulative des séries que vous pourrez suivre en simulcast au cours de l'hiver 2017 !

Bilan : 33 titres à suivre cette saison en VOSTFR avec 24 nouveautés et 9 titres qui se poursuivent.



Dans le détail, vous avez 21 formats longs (épisodes de plus de 20 minutes) et 1 2 formats courts ou moyens (épisodes de 3 à 13 minutes).



Enfin, à ces 33 titres, vous pouvez ajouter encore 2 autres que vous pouvez suivre en VOSTA . Pour afficher ces épisodes, basculez la page en langue English US, à partir du petit drapeau en bas du site. Bon visionnage !



NOUVEAUX SIMULCAST

Chain Chronicle – The Light of Haecceitas –

Chaos;Child

Freaky Girls (Demi-chan wa Kataritai / Interviews with Monster Girls)

Gabriel Dropout

Gintama (Saison 4)

Hand Shakers

Idol Incidents

Kemono Friends

Marginal #4

Masamune-kun’s Revenge

Minami Kamakura High School Girls Cycling Club

Miss Kobayashi’s Dragon Maid

SchoolGirl Strikers

Spiritpact

Super Lovers (Saison 2)

Yôjo Senki – Saga of Tanya the Evil

Yowamushi Pedal New Generation (En selle, Sakamichi – Saison 3)



Formats moyens et courts :

Ai-Mai-Mi (Saison 3)

Chiruran 1/2

Forest Fairy Five

Nyanko Days

One Room

Piace – Watashi no Italian

Yamishibai (Saison 4)



SIMULCAST TOUJOURS EN COURS

BONO BONO

Future Card Buddyfight (VOSTA uniquement)

HEYBOT (VOSTA uniquement)

Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans (Saison 2)

Nanbaka

Nobunaga no Shinobi

Nyanbo!

RWBY Volume 4

Sengoku Chôjû Giga

Shônen Ashibe Go! Go! Goma-chan

Twin Star Exorcists