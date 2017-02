après les collectors ont eu de gros retard donc forcement ça impact aussi la sortie gold/saphir.



par contre j'ai surtout cru comprendre que les ayants droits même avec une sortie en saphir plusieurs années après leur coffret japonais était pas vraiment open pour vendre du coffret simple mais de très bonne qualité à 20€ (ça explose certain collector d'éditeur concurent).



c'est pas là plutôt le problème? dans un marché qui décline de plus en plus au japon, ils deviennent encore plus protecteurs et craignent encore plus le retro-import? Tu rajoutes que bon anime store c'est IDP et donc Declic image, bah ça doit pas aider niveau négociation.



pour couronner le tout, on a un marché physique où réussir à vendre 2000 exemplaire est un exploit, qu'aucune licence n'est sans risque, que les marges sont faibles = un black box qui préfère se centrer sur l'édition de vieux/classique manga, d'un dybex qui on se demande comment il survit encore.

si on sort des éditions saphir, on peut voir que 2016 était déjà une des pires années niveau édition physique mais qu'à côté de 2017, 2016 semble une bonne année.